台灣人愛吃壽司，其中迴轉壽司因為CP值高受大家熱愛，本土品牌爭鮮據點多，日本品牌也紛紛登台插旗，從藏壽司、壽司郎在用餐時間時常大排長龍就可以看出來。迴轉壽司店餐點選擇非常多元，不僅有壽司、拉麵，甚至甜點都是熱門餐點！

大家坐進迴轉壽司店，最常點的是哪盤壽司呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查迴轉壽司店不得不吃的品項TOP10。曾經延燒的壽司店「鮭魚之亂」，果然最受大家歡迎的壽司口味是鮭魚嗎？還是蝦壽司更受青睞呢？排行大公開快來看看吧！

第一名：鮭魚壽司

鮭魚天然的油脂搭配醋飯令人食指大動，許多餐廳還會推出特別口味，例如炙燒鮭魚、鮭魚肚、洋蔥鮭魚、煙燻鮭魚等，因此鮭魚口味的壽司成為大家到迴轉壽司店最常點的品項。

網友分享一個人迴轉壽司店可以吃掉多少錢？紛紛表示「至少一千」、「5、6百」、「炙燒鮭魚是必點」、「加洋蔥的很解膩很好吃」、「每次都吃爆鮭魚啊」。

第二名：蝦壽司

蝦壽司也是許多人吃迴轉壽司必點之一，特別是小孩子因為吃不了生食，所以會選擇鮮蝦壽司，如果你到迴轉壽司店，看到爸媽帶著小朋友，桌上一定是滿滿的蝦壽司；有些人則是喜愛蝦子清甜又Q彈的口感。

網友討論哪家壽司店最值得一吃時，店內的蝦壽司經常成為推薦原因，「壽司郎的鮮蝦三貫很值得點」、「鮮蝦3貫超好吃！」、「我很愛酪梨鮮蝦」、「爭鮮壽鮮蝦壽司CP值很高」。

第三名：鮪魚壽司

壽司店裡幾乎每桌都有鮭魚控，不過愛吃鮪魚的人也不在少數。鮪魚入口即化、綿密但略帶嚼勁的口感，是許多人的心頭之最。

藏壽司就推出炙烤鮪魚中脂、照燒長鰭鮪魚、蔥花鮪魚軍艦、鹽味半熟蛋鮪魚等，選擇超多元，讓鮪魚壽司迷可以大快朵頤，網友紛紛分享嚐鮮心得：「鮪魚就是好吃」、「鮪魚中腹的油脂很香」、「半熟蛋加鮪魚很特別，意外很好吃」、「熟成鮪魚就很鮮甜，每次必點」。

第四名：生魚片

去壽司店怎麼能不吃生魚片？有些人不愛吃炙燒或煙燻加工過的食材，或只想吃海鮮不想吃米飯，因此生魚片也是迴轉壽司店的熱門品項！可以直接品嚐到新鮮的海味，沾一點醬油和哇沙米豐富滋味，大大滿足了海鮮胃。

有網友分享爭鮮的鯛魚生魚片比鮭魚更美味，引起不少人共鳴，「爭鮮鯛魚真的超讚，比起鮭魚更愛鯛魚」、「我也超愛，爭鮮除了鮭魚，必吃鯛魚啊」、「我也超愛爭鮮鯛魚！一坐下馬上點3盤來開胃」。

第五名：天婦羅

到迴轉壽司店也不用拘泥只吃壽司，萬物皆可炸的天婦羅更是許多人愛吃、一定要點的品項，知名迴轉壽司店藏壽司、壽司郎都有推出多種天婦羅口味，蒜香花枝天婦羅、炸蝦天婦羅、栗子南瓜天婦羅、香菇天婦羅等，口味非常豐富。

有網友曾好奇發文問「去壽司店都點什麼？」，留言紛紛大推天婦羅，「壽司郎炸物水準很夠」、「天婦羅拼盤幾乎必點」、「炸物比壽司好吃」、「你不知道他是被壽司耽誤的天婦羅店嗎」。

第六名：干貝壽司

干貝可以乾煎、炙燒，生食做成握壽司也非常搭，滑嫩彈牙的滋味讓人吃了一口愛上，成為迴轉壽司店的熱門餐點。

網友提到必點壽司品項，干貝壽司有不少人推薦，「每次吃壽司，我一定都會把有干貝的全點一輪」、「炙燒扇貝加起司很讚」、「鹽味扇貝軍艦超好吃」、「焗烤很厚，扇貝很軟加上下面鋪的白飯，多層次的口感。很不錯」。

第七名：冰淇淋

迴轉壽司店的甜點其實默默超受大家歡迎！而且都不只有一種口味，壽司郎就有巧克力聖代、芒果雪花冰等，藏壽司則鯛魚燒、抹茶牛奶聖代等，吃完壽司來上一份冰淇淋真的超滿足！

有網友分享壽司牛奶霜淇淋的隱藏吃法，只要加上桌邊附上的綠茶粉，就能自製成抹茶口味，「抹茶霜淇淋+蕨餅+抹茶粉真的很推」、「雪花冰真的頂天，每去必點」、「霜淇淋奶味很重」。

第八名：拉麵、烏龍麵

除了吃壽司，迴轉壽司店的副餐也被很多人推薦，日式拉麵和烏龍麵的菜色非常精緻豐富，例如豆皮烏龍麵、炸蝦烏龍麵、味噌湯等，完全不遜色壽司餐點。

網友提到迴轉壽司店的推薦品項，「不吃生食還是不吃醋飯，可以點拉麵，烏龍麵」、「我去都吃烏龍麵」、「拉麵真的必點」、「豆皮烏龍麵的豆皮香甜柔軟， 烏龍麵非常的Q彈」、「豚骨叉燒拉麵一定要試試看」。

第九名：茶碗蒸

每家壽司店的海鮮新鮮度、醋飯等是大家評比壽司好吃的關鍵，其實茶碗蒸也人氣品項。茶碗蒸要好吃雞蛋和高湯的比例很重要，許多迴轉壽司店更改良，會放上各種配料，例如干貝、蛤蠣、松茸、鮭魚卵等，讓茶碗蒸的人氣程度又更上一層樓。

網友推薦「吃壽司怎麼能不配茶碗蒸」、「每家茶碗蒸我都會點」、「藏壽司的茶碗蒸調味恰到好處，料多實在」。

第十名：蛋糕

有些迴轉壽司店的甜點多樣，味道也非常驚艷，被網友打趣是「被甜點耽誤的壽司店」，不論是千層蛋糕、巧克力奶油蛋糕、北海道重乳酪蛋糕、伯爵奶茶卷、卡達拉娜等，都被網友力推，一定要試試看的迴轉壽司店甜點！

有網友分享迴轉壽司店的人氣甜點，「壽司郎的卡達拉娜好吃 很像冰的烤布蕾」、「爭鮮的重巧克力蛋糕很讚CP高」、「推藏壽司的千層」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年2月7日至2023年2月6日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『迴轉壽司品項』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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