北溪天然氣管道爆炸後的6個多月後，美國資深記者、普立茲獎得主赫希（Seymour Hersh）的一篇文章指出美國是管道爆炸的罪魁禍首。華盛頓隨即否認了這一指控，沒做進一步解釋，但這篇文章立即引發了美國和俄羅斯之間激烈的言語對抗，在地緣政治中掀起了波瀾，中國大陸專家則是認為報告有相當可信度，並提出了許多觀察。

《環球時報》（Global Times）10日報導，85歲的普立茲獎得主赫希8日（三）在個人網站上發表了這篇文章，稱白宮高級官員在國家安全圈內部進行了長達9個月的密謀之後，美國軍方參與了對北溪天然氣管道的破壞。

文章直接援引了瞭解這項策劃的消息來源，揭露了這項行動的許多細節。爆裂物是由美國海軍潛水員在北約海上演習的掩護下安置的；在美國總統拜登為該行動打開綠燈後，北約成員國挪威的一架偵察機於2022年9月26日觸發了爆裂物。這份報導隨後引起軒然大波。

據媒體報道，作為回應，美國白宮國家安全會議（NSC）發言人沃森（Adrienne Watson）8日（三）表示，這篇調查文章是「完全錯誤和完全虛構的」，中央情報局和五角大廈也以類似的言辭駁斥了這一指控。

中國專家認為，鑒於美國以往的行為，赫希的報告是高度可信的，華盛頓的否認不能阻礙俄羅斯從報告的線索價值中挖掘更多證據的決心。

一些美國媒體在2022年9月北溪管道爆炸後不久就指責俄羅斯可能是罪魁禍首，但赫希寫道，關於他們在事件發生前的言論，美國本國的政治精英們有更多的動機來破壞管道。

2022年2月7日，美國總統拜登威脅說，「如果俄羅斯的坦克或軍隊越過烏克蘭的邊界，將不再有北溪2號。」

美國總統拜登與德國總理蕭茲（Olaf Sholz）舉行的聯合新聞發布會。拜登表示：「如果俄羅斯入侵，這意味著坦克或軍隊越過烏克蘭邊境，那麼北溪 2 號將不再存在。我們將結束它。」（YouTube）

在2022年9月關於西歐能源危機惡化的後果的新聞發佈會上，美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）建議停止北溪項目是一個「巨大的機會」，可以一勞永逸地消除對俄羅斯能源的依賴，阻止俄羅斯為政治目的「將能源武器化。」

中國社會科學院美國研究專家呂祥9日（四）告訴《環球時報》，如果拜登是一個普通公民，在拜登發出這些威脅後，美國某地發生了管線爆炸，他的話會被美國檢察官解釋為有強烈的動機，拜登將承擔法律責任。

赫希在對1969年美軍屠殺越南平民和2003年美國入侵後美軍殘害伊拉克囚犯的調查中證明了他的可信度，這促使呂祥相信他對於北溪管道爆炸的最新調查。

呂祥指出：「這種黑幕活動的曝光很難做到百分之百的準確，但它也絕對不是憑空捏造出來的，但截至目前為止，包括《紐約時報》和《華盛頓郵報》在內的美國主流媒體仍然對此事保持沈默，即便這件事情絕對資格成為美國報紙的頭版頭條。

呂祥懷疑一貫的沈默是美國媒體和美國政府之間的合理協調，其策略是即使確鑿的證據被抓到，也要矢口否認並從新聞門戶網站上抹去。

中國外交學院國際關係研究所教授李海東週四對《環球時報》說，正如美國用洗衣粉指責伊拉克擁有大規模殺傷性武器一樣，這也是一種天才的玩法。赫希的勇氣應該得到贊揚，然而專家們對他的安全表示擔憂。

很明顯，美國從管道破壞中獲益最多。「如果美國是破壞活動的幕後黑手，肯定會精心策劃如何銷毀或隱藏證據，誤導公眾，」。

呂祥認為，如果沒有一個法律意義上的實體來負責這種國際爭端，即使有更多的證據進一步支持美國是罪魁禍首的觀點，也幾乎不可能確立一個法律事實。但這份調查報告將加強俄羅斯挖掘更多證據的決心，他說。一些西方領導人對爆炸事件的反應也增加了外界對美國的懷疑，包括時任英國首相特拉斯（Liz Truss）給布林肯發簡訊說「搞定了」（It’s Done）和波蘭前外長發推特貼文「謝謝你，美國。」

2023年1月，俄羅斯指責正在調查北溪1號和2號管道漏洞的瑞典和丹麥「有所隱瞞」，阻止俄羅斯參與聯合調查。李海東認為：「無論美國是否是罪魁禍首，歐洲都表現得太聽話了。隨著俄烏衝突的加劇，歐洲在安全問題上與美國討價還價的空間越來越小，這也是悲劇，」

這位專家說，歐洲的政治家們應該反思，盲目追隨美國是否最終會使歐洲受益，或者正好相反。他敦促歐洲切實加強自主性。「否則像北溪天然氣管道爆炸這樣的事件可能再次發生，而代價將再次由歐洲而不是美國來承擔。」