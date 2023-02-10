周四泛歐Stoxx 600指數收盤上漲2.85點或0.62%，為462.31點，盤中甚至觸及近一年新高。

工業股上漲1.65%。西門子上漲6.7%，報149.42歐元，成為推進大盤上漲最大助力；西門子此前公布獲利優於預期，並上調全年財測展望。

阿斯利康(AZ；AstraZeneca)上漲4.1%，報11190英鎊；該家英國藥廠預計2023年以及之後將繼續成長。

瑞典工程和營建集團Sweco大漲15.6%，報138瑞典克朗；該公司稍早公布第四季樂觀獲利成績。

渣打銀行升11.4%，報767.6英鎊；此前新聞報導指出，阿聯酋的最大銀行第一阿布達比銀行(First Abu Dhabi Bank)表示出收購渣打的興趣。

電子元件製造商Legrand公布2022年業績超出預期，股價升4.1%，報85.1歐元。

然而仍有下跌的個股。瑞士信貸集團跌14.7%，報2.77瑞士法朗；該集團公布去年的虧損，為自2008年金融危機以來最糟表現。

聯準會官員周三指出，需要更多升息，來抑制通膨。同時歐洲央行的官員，例如Luis de Guindos和Klaas Knot同時在周四強調了更多收緊的必要。

Moneyfarm首席投資長Richard Flax表示：「儘管你看到各國央行發出了略微鷹派的訊號，但股市投資人似乎更看好2023年出現衰退的機率降低了」。「我們看到了獲利在下降，但也許不像以往衰退時期那樣的劇烈」。

歐元區公債殖利率在連升4天之後，周四出現下降；主因為德國一月的CPI為年增9.2%，漲幅低於預期。

德國股市上漲0.7%，收在15523點，並且收在近一年最高水準。