台中市豐原區姚姓瘖啞男子日前不慎受傷跌坐路旁，警方獲報後馳援，並透過比手畫腳方式與他溝通，在姚男口袋找到一張理髮廳卡片，聯繫上其家屬，協助他平安返家。

豐原分局表示，豐東派出所警員林康勳、廖天豪於8日13時許獲報，稱在南陽國小旁有名男子跌倒後，神色慌張且不知所措地徘徊疑似迷途，但旁人皆無法與他順利交談。

員警抵達現場後，發現51歲姚姓男子是喑啞人士，隨後透過比手畫腳方式與他溝通，但嘗試許久皆未果，當下靈機一動用手比出卡片形狀，姚男比了自己身上，員警發現有1張理髮廳卡片，憑藉著一線希望撥打過去，沒想到對方竟認識姚男且知道其家人。

警方透過對方提供的資料，進而得知姚男身分並聯繫上其父親，雙方相約在豐原醫院見面，姚父表示，兒子出門許久遲未返家，正在擔心之際，就接獲員警來電，對於警方積極熱忱的服務精神非常感佩。

豐原分局分局長劉其賢表示，民眾家中若有年長者或身心障礙人士，可向各縣市政府社會局申請預防走失手鍊，或在口袋中放入小紙條，寫上相關聯繫方式，讓警方迅速確認走失者身分及通知家屬。