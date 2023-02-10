近來因隋棠事件，掀起大家對惡鄰居經驗的討論，名主持人利菁近日到美國加州旅行，今(10日)稍早發文透露首度嘗試住Airbnb就遇到傻眼經歷，不同的是這回她遇到住在樓上吵鬧的房東，為此她吃了2倍的鎮定劑，最後她公開價格，分享訂了4晚，要價約台幣3萬6千元，令人不敢恭維。

利菁稍早發文，自嘲第一次住Airbnb「大開眼」，她住的房子房東規矩非常嚴苛，不僅要求不能喧嘩、開派對、更禁菸，讓一心求個安靜的利菁以為找到絕佳的居住地點，第一晚房東就問她有沒有問題，她直言很遺憾常聽到樓上有小孩尖叫奔跑，第二晚她更直言整天都感覺很吵，房東的回應卻讓人無奈。

利菁發文。（圖／翻攝自利菁 Regine臉書）

對此，房東試圖辯解說，所謂的整天很吵是指早上有人打掃，兩個孩子在下午2到9時「下課後健康的玩樂」嗎？利菁只能無奈說：「對」，第三晚利菁再度反應「越來越吵」，房東稱樓上樓下共用天花板很正常，「我們應該剝奪小孩健康的玩樂及生長嗎？」利菁反駁說，可是現在已經晚上9時40分，孩子們還應該繼續跑嗎？房東卻沒多說什麼。

利菁公開住了4晚的房價。（圖／翻攝自利菁 Regine臉書）

利菁對此下結論說，房東是好爸爸，只能保持尊重，「所以我用一天9000元房租，白天為了他孩子們健康，所以我得忍耐，晚上10:00以後 我不能喧鬧、聽音樂，因為他兒子要睡飽飽健康上學！」離開時房東還暗示說：「如果你要好的信用評分，對房子評價怎麼寫，先讓我知道」，利菁無奈問有沒有想知道這間房子在哪裡，可以私訊給她「接棒」，其他網友說：「感覺妳好像被人當作盤子一樣…應該要留真心的負評」、「菁姐就是人美心善，小事則忍」、「遇到這種事辛苦了」、「建議下次租頂樓或住飯店」。