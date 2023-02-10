即將代表日本參加生涯第2次的WBC（世界棒球經典賽）前，教士王牌投手達比修有迎來好消息，根據《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）報導，達比修有已經與教士簽下6年價值1億800萬美元（約新台幣32億5106萬元）合約，一直到2028年才會走完合約。

達比修有原本今年賽季結束後將進入自由市場，36歲的他再度獲得長約，這紙合約平均年薪為1800萬美元，不過根據大聯盟官網資深作家芬桑（Mark Feinsand）報導，這筆合約的年薪將逐年遞減，首年達比修有可獲得3000萬美元的薪資，與同胞好手大谷翔平平起平坐，這也有助於幫助教士壓低排名高居大聯盟第3的團隊薪資，減緩奢侈稅的壓力。過去達比修有效力遊騎兵、小熊時期也分別拿過6年長約。

Yu Darvish's extension with the Padres is front-loaded, per source, beginning with a $30 million salary in 2023. — Mark Feinsand (@Feinsand) February 9, 2023

穆斯葛洛夫（Joe Musgrove）去年7月簽下5年1億美元合約，沒有意外將與達比修有成為未來幾季教士先發輪值的不動人選，休賽季再以11年2億8000萬美元搶下明星游擊手波格茲（Xander Bogaerts），教士戰力完成重大升級，即將回歸的小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）預計將以先發左外野手重新亮相。

不過教士未來將可能花費更大筆的支出，主戰三壘手馬恰多（Manny Machado）有2024年的球員選擇權，他可以在本季結束後退出他剩餘的5年1.6億美元合約，但也得取決於馬恰多本季表現，根據《The Athletic》報導，教士期望在開幕戰前與馬恰多達成續約協議。