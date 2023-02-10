第4次大林蒲遷村說明會將於11日召開，今日高市都發局發布將再興建500戶社宅，且保留全市其他社會住宅名額給大林蒲居民，來保障大林蒲無房無地遷村的弱勢民眾；此外，私有住商土地協議價購價格也將從每坪14.05萬元提高到每坪14.5萬元，讓所有權人換得較高的協議價購價額。

高雄市長陳其邁上任後已召開3次大林蒲說明會，期盼能讓大林蒲居民以「歡喜搬新厝」的心情遷村，不過前3次的說明會仍取得不到共識，在說明會上也屢屢有居民情緒激昂的發表看法。

今日高市都發居再發布對於大林蒲居民的新利多，包括與中央合作，興建750戶社宅，照顧大林蒲無房無地遷村弱勢戶；而私有住商土地協議價購價格也將由每坪14.05萬元提高到每坪14.5萬元，讓所有權人換得較高的協議價購價額。

都發局長吳文彥表示，在大林蒲遷村安置計畫中，除經濟部原規畫興建的250戶出租型安置住宅外，高市府也向內政部爭取協助於興建500戶社會住宅，合計750戶；優先提供給大林蒲無自有房屋且符合社會住宅資格的居民申請居住；全市其他社會住宅也會保留一定名額提供大林蒲居民申請，盼藉由多管齊下的方案照顧大林蒲居民及弱勢。

吳文彥提出第2項利多，表示因應土地成本的提高，本次說明會也做出調整，私有住商土地協議價購價格將由每坪14.05萬元提高到每坪14.5萬元，不論選擇領取現金或房屋方案的民眾，都將換得較高的協議價購價額。

吳文彥強調，經過幾次說明會，以及平時的諮詢、協調與討論，大家對於遷村的方案及補償都已有一定程度的共識，市府將持續以「保障居民的居住權、財產權及社會權」的原則為最優先考量，與經濟部共同提出對大林蒲居民最優惠且具保障的遷村方案，兌現對鄉親的基本承諾。