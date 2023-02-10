筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮頻替前新竹市長林智堅的論文爭議爆不平，引起不少人批評，並質疑陳時奮只敢揭發藍營的論文抄襲，不敢批評總統蔡英文的博士論文。對此，陳時奮昨(9)日反擊強調，還沒看過博士論文比蔡英文寫更好的台灣人，更表示大家可以不喜歡蔡英文，但不能顛倒黑白、不分是非，抹黑蔡英文偽造學歷。這番話傳轉貼至PTT後慘遭網友譙翻。有網友嗆：根本就沒有的東西怎麼有辦法看到呢？

陳時奮昨日在臉書指出，很多人質疑他只敢揭發藍營人物的論文抄襲，卻不敢批評蔡英文的博士論文。對此，他提出五點駁斥，包括一、蔡英文的博士論文可在網路下載。二、倫敦大學早就發出聲明，證實蔡英文是該校的博士校友。三、他沒有不敢批評蔡英文的論文，而是發現無從批評，「我在學界多年，直接指導與協助指導的博士生近二十人。陳時奮說在打字機的年代，還沒看過博士論文比蔡英文寫更好的台灣人」。四、就內容而言，蔡英文的論文真的有1.5個博士的份量，蔡英文的論文長達四百多頁，且沒有灌水。五、蔡英文四百多頁的博士論文，書寫流利、表達順暢，沒有文法錯誤。

陳時奮認為，可以不喜歡蔡政府的政策，或不喜歡蔡英文這個人，但不能顛倒黑白、不分是非，造謠抹黑蔡英文偽造學歷，「拜託以後不要再來煩我，要我批評蔡英文的博士論文」。

相關新聞被轉貼到PTT後引來熱議，大部分網友不買單並諷刺表示「他看論文是不是只會看文法啊」、「博士論文只看長度跟文法？」、「這咖是反串仔？」、「顛倒最多的說人顛倒」、「都讀到博士了沒想到還是這麼的孤陋寡聞」、「根本就沒有的東西怎麼有辦法看到呢」、「沒看過更好的？我看你是完全沒在看喔」、「如果是拿他指導的學生當標準，確實有可能啦」、「原來論文是看頁數決定好壞，漲知識了」。