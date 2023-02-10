大陸國家統計局10 日公布，2023年1月份，大陸全國消費者物價指數同比上漲2.1％。其中，城市上漲2.1％，農村上漲2.1％；食品價格上漲6.2％，非食品價格上漲1.2％；消費品價格上漲2.8％，服務價格上漲1.0％。

1月份，大陸全國消費者物價指數環比上漲0.8％。其中，城市上漲0.8％，農村上漲0.5％；食品價格上漲2.8％，非食品價格上漲0.3％；消費品價格上漲0.7％，服務價格上漲0.8％。

大陸國統局指出，一、各類商品及服務價格同比變動情況：

1月份，食品菸酒類價格同比上漲4.7％，影響CPI（消費者物價指數）上漲約1.33個百分點。食品中，鮮果價格上漲13.1％，影響CPI上漲約0.27個百分點；蛋類價格上漲8.4％，影響CPI上漲約0.06個百分點；鮮菜價格上漲6.7％，影響CPI上漲約0.16個百分點；畜肉類價格上漲6.6％，影響CPI上漲約0.21個百分點，其中豬肉價格上漲11.8％，影響CPI上漲約0.16個百分點；水產品價格上漲4.8％，影響CPI上漲約0.09個百分點；糧食價格上漲2.7％，影響CPI上漲約0.05個百分點。

其他七大類價格同比六漲一降。其中，其他用品及服務、教育文化娛樂、交通通信價格分別上漲3.1％、2.4％和2.0％，生活用品及服務、醫療保健、衣著價格分別上漲1.6％、0.8％和0.5％；居住價格下降0.1％。

二、各類商品及服務價格環比變動情況：

1月份，食品菸酒類價格環比上漲2.0％，影響CPI上漲約0.57個百分點。食品中，鮮菜價格上漲19.6％，影響CPI上漲約0.41個百分點；鮮果價格上漲9.2％，影響CPI上漲約0.19個百分點；水產品價格上漲5.5％，影響CPI上漲約0.10個百分點；畜肉類價格下降5.3％，影響CPI下降約0.19個百分點，其中豬肉價格下降10.8％，影響CPI下降約0.18個百分點；蛋類價格下降2.1％，影響CPI下降約0.02個百分點。

其他七大類價格環比四漲兩平一降。其中，教育文化娛樂、其他用品及服務價格分別上漲1.3％和1.1％，醫療保健、交通通信價格分別上漲0.3％和0.2％；居住、生活用品及服務價格均持平；衣著價格下降0.5％。