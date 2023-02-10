此次MSCI季度調整中，全球標準型指數台股並無新增刪除調整，全球小型指數成分股則新增包括東哥遊艇、八方雲集、榮剛（5009）、材料-KY（4763）、高力（8996）、M31（6643）、森崴能源（6806）、健喬（4114）、視陽（6782）、晶睿（3454）。

觀察此次MSCI明晟成分股季度調整變動，全球標準指數（MSCI ACWI）新增34檔、刪除24檔。其中，亞太區以中國大陸新增12檔、刪除6檔最多，日本新增、刪除各2檔居次，印度新增2檔、刪除1檔，台灣此次則無變動。

全球小型指數（MSCI Small Cap）成分股部分，此次則新增157檔、刪除110檔。其中，亞太區以印度新增25檔、刪除4檔最多，中國大陸新增、刪除各12檔居次，日本新增9檔、刪除4檔，台灣則新增10檔。

MSCI分別在每年2月、5月、8月及11月進行權重及成分股調整，其中5月及11月為半年度調整，2月及8月為季度調整。此次調整將在2月28日盤後生效，但因台灣適逢228連假休市，預計將提前於24日收盤後生效。