土耳其當地時間6日發生大地震芮氏規模7.8強震，截至目前造成土耳其1萬2,391人死亡，敘利亞2,992人喪命，引發國際關切。當地震噩耗傳出後，台灣官方也立即行動，派遣兩梯次共130名搜救隊員及5隻搜救犬抵達土耳其。對此，在台發展的土耳其藝人吳鳳也多次發文感謝台灣人幫助。

土耳其地震後，吳鳳相當關心家鄉情況，多次在臉書上轉發搜救現況，不少災情慘況讓人看了為之鼻酸。此外，昨(9)日他也曬出一段台灣救援隊的受訪畫面，受訪的搜救隊隊長指出：「台灣發生921大地震時，土耳其派出救援人力來到台灣幫忙，32年了我們也從沒有搜救隊到有搜救隊，沒有他們的激勵，也不會有我們的成長。」

搜救隊隊長的一席話讓吳鳳深受感動，直言：「身為土耳其人，我很感謝黃先生跟所有在現場幫忙災民的台灣救援人員。」更讚台灣與土耳其的友誼一定會屹立不搖，永遠存在。

除了搜救隊隊長外，吳鳳也曬出其他救援隊員的受訪畫面及災難現場的搶救現況，當受困民眾蹣跚地從房屋廢墟中爬出，劫後餘生的模樣讓許多網友看了相當不捨，紛紛留下鼓勵字句，期盼還有奇蹟發生。