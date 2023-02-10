加州知名學府加大柏克萊分校的哲學大樓，原本以創校元老摩西（Bernard Moses）的名字命名，7日校內人員拿著工具敲敲打打，把高掛在大樓牆上的「Moses」字樣移除，象徵57年崇高的歷史地位就此灰飛煙滅。

摩西是19世紀的知識分子和作家，協助設立歷史與政治科學系，負責教授法律和經濟學，他在1931年逝世。學校在他過世34年後，以他的名字替哲學大樓命名，表揚他的貢獻。

不過，摩西生前曾著作闡述「對黑人動用私刑是威嚇野蠻人的有效方式」，也曾表示過「無論印地安人或是混血兒都沒有成就偉大事業的能力」，還有「和墨西哥或南美洲原住民結婚的西班牙人，水準不及歐洲人」。

種種白人至上主義的言論，背離柏克萊的價值觀和使命，柏克萊「建築命名審查委員會」幾經討論審議後，決定將他的名字從大樓上移除。

摩西大樓更名花了超過1年，期間也遭致不少批評，反對者認為這樣的作為是「剷除文化」和「抹滅歷史」。

「建築命名審查委員會」主席夏福爾（David Schaffer）則解釋，摩西是歷史的一部分，但是非裔男子佛洛伊德（George Floyd）死於警察膝下一案，或是反性騷擾的#MeToo運動，在在讓人迅速認知到「社會上的不公不義」。

根據柏克萊「建築命名審查委員會」官網，要將一個人的名字從大樓上移除要經過繁複程序，不僅要讓校園人士參與、進行為期5週的討論，委員會也必須提出詳細的報告，達成共識後再交由校長審核。

摩西是2020年以來，第5位名字從柏克萊校園大樓上消失的人物，其他還包括推動排華法案的律師波爾特（John Boalt）、宣揚種族主義思想的李康特兄弟（John and Joseph LeConte）、以及排除和抹滅美洲原住民的人類學家克羅伯（Alfred Kroeber）。

此外，曾任加州大學校長的巴洛斯（David Prescott Barrows）也因其過去寫下「白人、歐洲人，優於其他種族」的文字，遭到學校「移除招牌」以彰顯正義。

這並非舊金山灣區第一次有學校發起刪人名運動，舊金山聯合學區（San Francisco Unified School District）2021年曾投票通過，同意學區內44所公立學校，刪除校名內具爭議性的歷史人物名字，當時美國前總統喬治華盛頓（George Washington）和林肯（Abraham Lincoln）都因為涉及奴隸制和種族主義遭到點名，不過此案後來在家長和市長強烈抗議下撤銷。（編輯：周永捷）1120210