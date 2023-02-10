女生小便完以後，該怎麼清潔有眉角。婦產科醫師蕭詠嫻表示，清潔方式錯誤恐增加感染的機率，一般建議拿柔軟的衛生紙，稍微沾點水擦拭即可，千萬不要來回撸，因為這樣恐讓帶菌的陰道分泌物進入尿道，引發尿路或膀胱感染。

蕭詠嫻在臉書上分享，女生的陰道多少都會有些分泌物，而陰道口上方是尿道口，在一般正常的狀況下，尿道口會有一層黏膜關起來，因此上完廁所以後，不建議來回過度摩擦，因為這樣的舉動非但無法擦乾淨，還可能把陰道帶菌的分泌物帶入尿道，造成尿路感染或膀胱感染的機率就會增加。

蕭詠嫻表示，小陰唇到陰道口的周圍其實有點略帶粉紅色，質地與一般肌膚不同，因為是由黏膜組成的，也較為脆弱，所以不建議用來回「撸」的方式擦拭，當然也不建議使用很粗糙的衛生紙磨擦。而更年期的婦女，黏膜可能萎縮，使其非常敏感，因此不建議過度擦拭。

蕭詠嫻建議，女性上完廁所以後，如果手邊只有衛生紙的話，可以先沾一點點水分，打濕衛生紙，接著從尿道口往下一點點，稍微按壓擦拭就好，不需要來來回回擦拭好幾遍。

蕭詠嫻也說，有些人則是偏好沖洗，說這樣比較乾淨，這個觀點的確沒有錯，特別是私密處毛髮較多的人，有時候如廁完，尿液可能就卡在毛髮上面，很難用衛生紙擦乾淨，但是要記得沖洗的時候，如果水柱太強，仍有可能會把細菌沖到尿道口裡面，導致感染的狀況發生。