新華社10 日報導，土耳其南部地震重災區哈塔伊省安塔基亞市當地時間9日下午，救援「黃金72小時」已過，但救援人員仍在與時間賽跑。在倒塌的樓房廢墟旁，人們焦急地等待，渴望奇蹟的發生。當一名女性倖存者被中國救援隊和土耳其救援隊隊員用擔架抬出時，人們紛紛拿出手機記錄下這激動人心的時刻。

接著，當地時間9日晚上8點，中國救援隊與當地救援隊一起，從一棟倒塌的7層樓房裡又成功營救出一名20多歲的女性被困人員。這是中國救援隊在土耳其成功救出第三名被困人員。

這片廢墟原本是一座約7層高的樓房。搜救隊員早先在挖開的廢墟一側發現一名女性倖存者。當這名女性位置被確定後，幾名搜救隊員大聲宣布這一消息，並告知她還能與搜救隊員對話，這讓大家十分興奮。

新華社報導，獲救者十分年輕，身上蓋著搜救隊員提供的毛毯，戴著護頸，面色慘白，搜救人員小心翼翼地將她抬上救護車送往醫院治療。

搜救隊員說，這名女性地震後受困於中高樓層，樓層在垮塌時發生一定程度的轉向，最終向一側徹底垮塌。這片廢墟原本不是中國救援隊的搜救點，土耳其救援隊在搜救時向中國救援隊求助。當天淩晨，這支土耳其救援隊曾與中國救援隊共同救出一名孕婦，也許是在搜救行動中產生了默契和信任，他們再次尋求與中國救援隊合作。

中國救援隊副隊長趙洋在接受採訪時說，在此次搜救中，中國救援隊向土耳其救援隊提供了整體搜救方案以及安全風險評估。中方發揮自身專業優勢，在搜救過程中起到重要作用，雙方的溝通也十分順暢。由於被困人員在樓層的中高層，中方採取從上到下、從側面向內逐層排查的方案來尋找倖存者。

在救出這名女性後，中國救援隊趕往下一片廢墟進行搜救。這是一幢不高的住宅，並未完全垮塌，倖存者也是一名女性，被困在地下室裡。

中國救援隊進入現場後迅速進行評估與排查，並與土方確認搜救方案。最終，經過不懈努力，倖存者被搜救隊員用擔架從地下室抬出。此時，夜幕已降臨，醫生給她蓋上特製的金色保暖薄膜，大家打著燈光排成兩行。在眾人簇擁下，她被送進救護車。也許是因為激動，記者聽到她發出微弱的哭泣聲。

對於這些女性能夠在救援「黃金72小時」後成功獲救，趙洋認為，她們本身有很強的韌性與耐力，周圍也有足夠的空間，搜救時來自外界的呼喊聲也是促使她們成功存活的因素。

在搜救過程中，不少民眾來到現場，期待搜救能夠成功。在這場大地震災害中，不知有多少人在廢墟下等待救援，而中國救援隊等各方救援力量給當地人帶來了希望。