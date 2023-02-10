影片串流巨擘Netflix近來常傳要打擊共用帳號，成為熱議話題，近年用戶激增的Netflix，最近也變成歹徒下手的目標，有網友自曝收到信被Netflix通知付款失敗需重新訂閱，未料信用卡帳號外洩，對此，「桃園刑大預防犯罪宣導」臉書專頁稍早分享兩招，教網友分辨詐騙信件。

桃園刑大預防犯罪宣導臉書專頁近日表示，最近有不少民眾都投訴接到Netflix的詐騙信件，內容不外乎是要錢，警方呼籲民眾千萬不要亂點不明連結，並提高警覺，只要收到來討錢的信件或電話都要謹慎再謹慎，建議先掛掉電話跟相關單位求證後再付錢，或是直接撥165反詐騙專線查證。

警方表示，分辨是否為Netflix寄來的信件有兩招，一是確認地址是否為官方信箱寄來的，二是確認信件中的用語，例如「您的月度付款失敗」、「透過單擊以下鏈接續訂訂閱」、「現在重新激活」等，都不是台灣官方信件常見用詞。

若真不小心失誤點進連結，不小心給出個人資料，警方建議立刻更改帳號密碼，或跟信用卡銀行反應，Netflix也指出，通常用戶若不慎扣款失敗，會透過「[email protected]」、「[email protected]」兩個官方信箱發通知信，不會用寄郵件的方式要求用戶在另外網站輸入信用卡訊息，都會要求直接在官網完成，呼籲用戶需多謹慎，才不會中了詐騙陷阱。