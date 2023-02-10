土耳其和敘利亞本月6日發生芮氏規模7.8強震，目前已知死亡人數超過2萬人。台灣日前派出搜救隊前往救援，日本台灣交流協會表示，隊伍中包含曾在2011年日本311地震時前往災區救援的黃博村隊長，協會同仁如今再次看到隊長身影不禁熱淚盈眶。

日本台灣交流協會轉發總統蔡英文的臉書貼文，指台灣派遣到土耳其災區救援的救難隊隊長黃博村，2011年發生311東日本大地震時，他也曾帶領隊伍前往災區救援，「日本在當時受到來自台灣許多幫助，其中之一就是及時趕到災區協助救災的台灣救難隊」。

日本台灣交流協會表示，同仁如今再次看到黃博村隊長的身影，也不禁熱淚盈眶，更說相信台灣救援隊在黃隊長的領導下，一定能為災區民眾帶來希望。而日本救難隊也派出東京、福岡市、德島市等地的消防隊員前往災區，「祝福日台兩隊搜救隊員救災順利、平安歸來」。

台灣目前已派遣兩梯次救援隊伍前往土耳其，一共130名搜救隊員及5隻搜救犬，挺進災區阿德亞曼（Adıyaman）省支援救災。

此外台灣不少民眾也捐款援助，更在PTT討論提到，1999年台灣發生921大地震時，土耳其曾派遣救難隊援助，還是最早抵台的國際救援隊之一，當時也因此搭起兩地間的友誼橋梁。