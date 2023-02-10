這家頗具盛名的國際信評公司指出，若公司行號融資營運成本過高，對經濟發展長期來說，或將不會出現成長而是導致衰退。市場頻傳，日本央行4月份新行長履新後，可能改變現行殖利率曲線控制政策並開始升息。

就是因為有如此消息傳出，日本公債殖利率也向上攀升。以基準的10年期來說，現在來到0.492%附近，逼近日本央行於2022年12月下旬，放寬殖利率上限1倍的0.5%之處。

標普亞太區主權信評表示，若長期利率再調升，或將增加日本已經夠沉重的債務壓力。由於此點已納入考量，故日本現行還是能獲有A+的主權償債評等。不過，已經習慣借錢成本多年都超低的日企，能不能接受日後因貨幣緊縮要付出更多金錢代價，都還要再觀察。

標普是預估日本央行近期只會逐步實施緊縮政策，故對經濟成長的影響應該有限才對。但對日企長期發展以及較廣的經濟層面來說卻是個隱憂。目前看起來利率要調高，但不確定會先要升到哪裡。

標普指出，就算日本只有升息1%到2%左有，對日企經營來說都是重大衝擊，尤其對那些獲利低且負債高的服務業者更是如此。目前，日本長期評等是A+，代表未來展望穩定，但短期的則是A-1。