PC零組件市場研究公司Mercury Research出具報告指出，超微奪走了英特爾的市占，儘管英特爾仍然穩居x86處理器市場的龍頭地位。根據這份調查報告，2022年第四季英特爾在x86處理器市場的市占率下滑至68.7%，與過去動輒超過9成相去甚遠。超微的市占率則從2021年同期的28.5%擴大至31.3%。

Mercury Research總裁Dean McCarron在報告中指出，PC晶片市場正處於1980年代以來最嚴重的衰退，甚至可能是該產業史上最嚴重的衰退。在大流行病期間為了居家上班搶購PC和筆電後，隨著通膨升高，以及在經濟情勢不明之際，消費者和企業的採購已經放緩。

但這個趨勢對超微和英特爾造成的影響不同。超微上個月底發布的去年第四季營收與獲利均超出華爾街預期，並看好下半年營運進一步增溫。英特爾則坦承在與長期對手的競爭中「腳步踉蹌」，且為了削減成本，該處理器大廠不得不大砍員工與高層薪酬。

超微拒絕就這份分析報告發表評論，安媒尚未回應媒體置評請求。

PC市場下滑也影響蘋果的Mac電腦系列，這是安謀架構PC晶片的「大客戶」。報告中指出，安謀PC晶片市占率為13.3%，較前一季的14.6%下滑，但仍高於一年前同期的10.3%。