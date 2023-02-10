全球家用健身器材市場庫存消耗暫告一段落，岱宇集團旗下各品牌經銷通路商拉貨恢復正常，元月合併營收為7.9億元，年增8.9%。

岱宇表示，全球家用健身器材市場經過一年的調整後，整體庫存已逐漸回到正常水準，看好集團將於2023年第一季陸續推出全新改款的家用健身器材以及智能化家用重訓設備，有望持續帶動整體銷售動能持續。

岱宇集團切入電動輔助自行車市場，於2022年底時開始加入電動輔助自行車代工組裝業務，隨著近期上游原物料供應陸續恢復，預期整體出貨狀況有望更加順利。目前集團已在台中大甲地區興建廠房，預計完工後整體電輔車產能有望成長兩倍，屆時電輔車業務將有望成為集團另一大事業體。

家用零售放緩、部分健身房客戶因裝修使得裝機時間往後，喬山元月營收20.7億元，年減19.7%，公司指出，商用客戶推遲的裝機訂單預計將在2個月陸續完成，首季業績仍抱持樂觀看法。