宏達電全球業務總經理黃昭穎表示，隨著VIVE XR Elite上市，宏達電將科技應用帶往全新領域，VR及AR科技透過透視攝像技術(pass-through)創造新的混和實境應用趨勢，XR將在行業中發揮重要作用，並為人們開闢新的可能性，也將會有更多的開發夥伴進入市場為產業帶來更多元的內容。他也提到，現在看到包括台灣和美國許多州的預購都比以前好，且通路、內容軟體開發商都非常期待，整體預購成績比上一代vive Focus好許多。

他進一步表示， VIVE在主要行業和垂直領域上累積眾多經驗與案例，在醫療、航太、培訓、設計、娛樂等領域皆擁有屢獲殊榮的項目成果和合作夥伴，VR已成為一個產業並不斷發展和成熟，每個領域將有不同樣貌的使用族群，也因此HTC推出一機多用的創新產品來滿足使用者各項需求，VIVE XR Elite將為高階及入門使用者提供多樣化頂級體驗。

VIVE XR Elite能透過無線串流至電腦，再結合輕量化的設計及一機多用的特性，無論是遊戲玩家或專業人士，皆能透過VIVE XR Elite享受高擬真的VIVEPORT和Steam的PC VR各式內容。尤其，VIVE XR Elite最高可支援Wi-Fi 6e，輕鬆快速無線串流至電腦，發揮頂尖效能。在使用者介面上，使用戶能夠透過VIVERSE直接體驗XR內容，用戶將進入個人專屬的VIVERSE雙層樓空間，開啟XR遊戲娛樂及各類體驗。

宏達電由董事長王雪紅領軍，前進登場在即的MWC，預期VIVE XR Elite將成為場上焦點之一。