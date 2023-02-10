半導體產業去年第四季起步入景氣循環低谷，全球各大廠商紛紛調節庫存放緩腳步，在供應鏈同受影響之際，正展現戰略地位優勢。家登1月雖受春節較早、工作天數較少影響，出貨效率仍維持高檔，並在2月陸續開出產能，將延續去年第四季強勁出貨動能。

家登2022年自結合併營收44.91億元、年增達43.92％，連4年創高。展望2023年，公司預期兔年營運將先蹲後跳，首季表現估可維持穩健，隨後逐季墊高，今年表現仍可期。今年法人看好家登今年營收維持雙位數成長，年增率上看25％、連5年創高。

家登表示，公司產品的重要性、高價值及不可取代性，加上優異韌性與快速回應大客戶需求能力，使公司營運得以降低地緣局勢影響，在全球供應鏈「二元化」長期趨勢下，去年營運仍創佳績，今年憑藉多項產品系列同步發展，相信表現亦能超乎期待。

家登去年與中衛體系合作，攜手逾10家供應鏈廠商制定全面減碳策略，利用精實生產概念改善製程，降低能源浪費與碳排。推動半年便降低二氧化碳排放2846公噸，約為7.3座大安森林公園年碳吸附量、節電率達15％，今年亦設立多項ESG發展目標。