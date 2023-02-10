晶華表示，台北晶華酒店1月住房率近75％、平均房價穩定維持逾5300元，帶動客房營收恢復至疫前約9成。餐飲營收則創新高，月增達11％、年增達28.52％，較2019年同期成長13.79％，主要受惠尾牙外燴、年菜及春節期間旺盛的餐飲需求帶動。

除了旗艦據點台北晶華酒店營運暢旺，晶華旗下故宮晶華在疫後恢復營業，營收逐步爬升至高點。同時，台南晶英酒店、太魯閣晶英酒店及礁溪晶泉丰旅也貢獻良多，1月營收均創歷史新高，同步挹注集團合併營收成長動能。

展望後市，現正熱鬧舉行中的「2023台灣燈會」已有效吸引國內外觀光客前來賞燈，對台北晶華住房表現帶來極大助益，目前2月住房率已近8成。同時，即將到來的西洋情人節，集團旗下各酒店亦積極搶攻節慶餐飲與度假商機。

此外，因疫情延宕2年的企業春酒市場明顯回溫，台北晶華2月初至4月底精選30個開運吉日推出「開運年曆．春酒專案」，鼓勵企業與同仁們於平日輕鬆用餐，目前預訂狀況相當踴躍，2、3月熱門日期場地一桌難求，預計將為集團首季增添強勁營運動能。

同時，晶華旗下風格旅店品牌「Just Sleep捷絲旅」插旗日本，首間海外據點「捷絲旅大阪心齋橋館」將於3月1日開幕迎賓，適逢旅日熱潮復甦，推出買1晚送1晚並加贈早餐的「慶開幕」住房專案，上架銷售1天即接獲超過1500個房間預訂，亦將增添營運成長動能。