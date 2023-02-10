封測廠精材(3374)去年雙率雙增，獲利19.83億元，年增5.68%，基本每股盈餘7.31元，再創史上新高度，並擬配息3元，配發率約41%，殖利率2.73%。外資連4日買超近千張，周五開盤股價衝上113.5元，寫下去年9月23日以來的四個半月新高價，2023年以來已漲達17.86%。