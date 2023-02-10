精材董事會通過111年度經會計師查核之財務報告，去年營業收入77.31億元，年增0.84%，營業毛利28.67億元，年增10.81%，毛利率37.08%，年增3.34個百分點，營業利益24.58億元，年增11.35%，營益率31.8%，年增3個百分點，稅前淨利25.00億元，年增13.74%，歸屬於母公司業主淨利19.83億元，年增5.68%，基本每股盈餘7.31元，相較前年6.92元成長，並再度刷新歷史新高紀錄。
精材去年第四季營收17.99億元，季減15.3%、年減2.29%，稅後淨利4.54億元，季減24.84%、年增0.22%，每股稅後盈餘1.67元，低於去年第三季的2.23元、持平2021年第4季。精材目前尚未公布元月營收，精材將在112年2月16日受邀參加凱基證券舉辦之線上法說會，會中說明公司經營結果及營運展望。
精材董事會決議股利分派，擬配發111年度每股3元現金股利，配發率約41%，以周四收盤價109.5元計算，殖利率2.73%，公司並於5月29日召開實體股東會，地點位於桃園市中壢區吉林路23號B1。
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