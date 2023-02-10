女星隋棠被踢爆放任孩子製造噪音，雖然發千字文解釋，卻遭鄰居夫婦發7點聲明駁斥「一派胡言」，甚至踢爆她聲稱在花蓮過年，人卻現身電影首映會，疑似說謊隱瞞真相，目前雙方各說各話，將由司法釐清真相，對此，網紅廣告小妹指出昔日住在上海時，遇到一票惡鄰居，不過都被長輩「處理掉」，如今搬到新住處，未料遇到惡鄰居的狀況再次重演，她也親曝解決辦法，引起網友熱議。

廣告小妹表示舊家大樓一層有八戶住家，該樓層住戶爭吵過好多次，自己也為此多次出面調解，搬到新家大樓後，雖然隔音良好，難免還是會有鄰居朋友抱怨其他住戶深夜開趴，對此，她強調只要「開趴的人提前溝通，人家也好有個心理準備」，如此即可相安無事，接著話鋒一轉，提到曾與數十位鄰居爭吵過，像是有住戶養狗不牽繩，結果愛犬招惹到大型犬反被咬，當下對方要她作證，她則是回應對方：「主要責任在你不牽繩，且叫你管好你的狗你不聽」。

此外，有位老太太養了三隻兇犬，不僅不牽繩還放任在電梯裡吼別人，對此，她怒斥對方：「鄰居中有老人、有小孩、有孕婦，傷到哪一個都是大問題。要嘛你管好你的狗，要嘛我叫政府介入」，此後便未在電梯見過此人，最後則是某天帶朋友上頂樓看風景，卻發現擺設的桌椅不見了，詢問後才知道是某住戶借走，她則向對方反應：「大樓規定公共家具不可挪用，管理員同意也不行」，隨後老公也傳訊息告知警衛：「有沒有從監控發現頂樓桌椅不見了」，嚇得住戶立即歸還家具。

根據以上案例，廣告小妹表示其他住戶都算彼此體諒，即便吵架也是就事論事，私下仍是毫無嫌隙互相照顧，接著指出住戶間傳出噪音糾紛多數發生在舊家，還目睹有人為此事打架，甚至一度驚動警察，不過全被居委會主委擺平，雖然沒有明說如何解決，但忍不住稱讚對方：「處理事情那叫一個行雲流水。高手」。