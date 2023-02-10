【LIVE直播】正式宣布參選大安區立委！ 羅智強記者會最新畫面

前台北市議員羅智強宣布參選台北市大安區立委，並邀請立委高金素梅擔任榮譽主委。羅智強今日現身說明強調，他是大安文山一員，大安就是他的家。對於邀高金素梅擔任榮譽主委，羅智強表示，若送他進立院，有信心跟高金一加一絕對發揮加乘戰力。高金素梅也表示，靠她的力量不夠，期待羅智強進立院，讓們兩人可以攜手監督政府。

羅智強今日表示，他過去四年在大安區服務沒間斷過，即便辭去北市議員也仍持續。不管他再怎麼忙，還是回大安文山區，這是回報選民對他的支持，如果他的選服不紮實，楊植斗能選上嗎?羅智強也感謝高金素梅願擔任榮譽主委，高金在國會裡的戰力大家有目共睹，若大家希望看到高金跟羅一起為人民發聲，一定要送他進立院，他有信心跟高金一加一絕對發揮加乘戰力。

羅智強也提到，若進到國會後，可以為大安區爭取更多預算、建設，絕對不辜負大家對他的期待，他一定會當有戰力、有理想、能問政的國會議員，他有信心扮演稱職立委，「大安選智強、國會有高牆、要選就選最強的」。

高金素梅則表示，與其說她是榮譽主委，不如說兩人是戰鬥夥伴，她透露，這一年多不管是公投或選舉，她跟羅智強都沒有選舉，但都為我們子弟兵或盟友一同攜手努力戰鬥。對於羅智強宣布參選大安區立委，高金素梅表示舉雙手贊同，並認為羅智強是是她看到最無私、有度量的政治人物。

高金素梅也提到，民進黨立委應該要跟人民站一起，但這幾年民進黨立委只要黨說什麼、蔡總統說什麼，都昧著良心投票。她認為，有戰力、有良心、負責任的人進到立院是好事。高金素梅也在現場獻唱「我比別人咖認真」送給羅智強，並表示若認為高金素梅在立院很孤單，就把票投給羅智強，讓她跟羅智強一起監督立院。高金素梅強調，她的力量不夠，期待羅智強能到立院，兩人可以攜手監督政府。