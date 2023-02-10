據中新網報導，中國大陸繼2023年度國考筆試之後，1月以來，全大陸已有20餘省份密集啟動2023年度公務員省考招錄，多數省份將筆試定於本月下旬開考。觀察招考政策可見，各地正不斷加大對高等院校應屆畢業生和基層崗位的支持力度，擴大招錄規模。

多地擴大招錄規模，部分省份擴招增幅超過50％

春節過後，大陸多地公務員省考報名陸續開啓，筆試時間確定為2月25日。從招錄規模來看，多數省份2023年度公務員的招錄規模都有所擴大。例如，廣東全省各級機關計劃招考公務員18258名，湖北2023年度省市縣鄉計劃招錄公務員11268名，兩省計劃招錄人數均過萬。

從擴招幅度來看，較上年度，甘肅、廣西等地本次公務員擴招的增幅超過了50％。具體來看，甘肅2022年全省計劃招錄公務員2364名，2023年計劃招錄4249名，同比增長約79.7％。廣西2022年全區14個設區的市和20個自治區直屬機關共計劃招錄公務員4368名，2023年則為6781名，同比增長約為55.2％。

從招錄政策看，多地省考面向應屆生擴招的特徵較為明顯。例如，河南2023年度全省計劃錄用公務員9134人，其中34％的職位不限制專業，98％的職位不要求基層工作經歷，對2023年應屆碩士、博士研究生(非在職人員)，報考年齡放寬到40週歲以下。

湖北安排4406個計劃專門招錄2023年應屆普通高校畢業生，80％以上的職位應屆普通高校畢業生可以報考。山東的招錄計劃專門設置應屆畢業生定向招錄計劃1921個，比2022年度增加573個。

對於今年大陸各地公務員招錄的規模，華圖教育研究院專家劉有珍向中新網表示，今年無論是國考還是多地省考，招錄和報考人數都有增長，公務員的擴招有利於豐富高校畢業生的就業選擇。

多措並舉鼓勵人才投身基層建設

在大陸各地發佈的2023年度公務員招錄公告中，不少地區推出支持各類人才到基層就業的鼓勵政策，進一步充實基層人才隊伍。例如，在招錄崗位中，山東全省安排縣級以下機關招錄計劃共5919個，佔全省招錄計劃的78.7％，定向招錄退役軍人233名，面向政策內服務基層項目人員招錄公務員89名。湖北全省縣鄉機關計劃招錄10061人，約佔總計劃數90％，同時安排638個計劃定向招錄服務基層項目人員、優秀村(社區)幹部、退役士兵等，鼓勵、引導人才向基層一線流動。

在招考要求方面，雲南等地提出，對於艱苦邊遠地區的招考職位，採取降低學歷要求、放寬專業條件、不限制工作年限和經歷、單獨畫定筆試合格分數線等措施，適當降低進入門檻。

蘇州大學政治與公共管理學院教授錢玉英此前接受媒體採訪時說：「學校和社會都應引導大學生確立正確的價值觀，將個人發展目標與國家需要結合起來，鼓勵考生選擇基層和邊遠地區的職位。」中共中央黨校（國家行政學院）教授竹立家也曾表示，更多年輕人到基層一線工作不僅能推動基層社會治理，而且對年輕一代鍛鍊自身能力也有益處。

不拘一格，這裡要求平等對待各種學歷

中新網觀察到，大陸多地在2023年度公務員招錄中，要求破除畢業院校、國(境)外學習經歷等限制，根據職位需求合理設置資格條件，為各類人才搭建合適的就業平台。

例如，河南明確提出平等對待各種學歷人員，報考者只要持國家承認的學歷，符合職位要求的資格條件均可報考；專業條件按照為用而考、盡量從寬的原則設置。山東要求對非全日制研究生與全日制研究生同等對待，對國內高校畢業生和國(境)外留學人員一視同仁。同時加大技術技能人才招錄力度，為職業院校畢業生提供平等競爭機會。此外，湖北等地還明確2021年、2022年普通高校畢業生可報考身份要求為2023年普通高校應屆畢業生的職位，促進高校畢業生就業。

在人才選拔方式方面，不少地區提出招考要推進分級分類，注重體現不同層級機關的用人需求。如河北在招錄中，鼓勵引導縣級以上機關和非艱苦邊遠地區鄉鎮結合職位特點和工作需要設置專業條件，加大城鄉規劃、金融經濟、環境科學、信息產業、醫藥生物等領域緊缺人才招錄力度。同時，河北還提到要根據公務員分類管理需要，持續推進分級分類考試。

考試將公共科目申論筆試試卷分為三類命題，對縣級及以上綜合管理類職位突出測評理論思維、綜合分析等方面能力，對行政執法類職位突出測評依法辦事、公共服務等方面能力，對鄉鎮綜合管理類職位突出測評貫徹執行、基層工作等方面能力。

劉有珍表示，今年大陸各地省考，加大向高校畢業生的政策傾斜，讓更多人有機會選擇心儀的崗位，對高校畢業生來說是利好消息。