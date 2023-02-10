土耳其、敘利亞6日清晨發生規模7.8級的極淺層地震，造成大量樓房倒塌，死傷慘重。搜救隊不斷與時間賽跑，日前在敘利亞震區救出一名剛出生的女嬰。由於她的雙親都已不幸罹難，現在有成千上萬民眾表示，願意收養這個奇蹟寶寶。

據英國廣播公司（BBC）報導，這名女嬰和父母、4名兄姊被埋在敘利亞西北城市金代里斯（Jindayris）的廢墟中，搜救人員發現他們時，只有女嬰還活著，身上連著臍帶，推測可能是母親斷氣前，用盡最後的力氣將她生下。

⚠️ BREAKING: Baby born under earthquake rubble has been rescued in Aleppo, Syria.



The mother, who was trapped under the debris, has tragically died. #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/zsR37Q6akt — Upward News (@UpwardNewsHQ) February 7, 2023

女嬰幸運獲救後，一名遠親將她送往敘北城市阿夫林（Afrin）的醫院醫治，目前情況穩定，由醫院主任阿提亞（Khalid Attiah）的妻子負責哺育。由於她的生命為災區帶來希望，因此被取名為Aya，阿拉伯語中「奇蹟」的意思。

阿提亞表示，Aya獲救的消息在網路上傳開之後，有數以千計的人與他聯絡，表達領養意願，其中包括一名科威特電視台主播。不過阿提亞表示，會將Aya交給她的遠房親戚，「在那之前，我會將她視為自己的女兒照顧。」

敘利亞災區倖存女嬰Aya目前正在敘北城市阿夫林（Afrin）接受醫療照顧。（圖／美聯社）

Aya的故事鼓舞災區無數受難靈魂，許多人仍在期待，類似的奇蹟能再次出現。截至台灣時間10日上午10時，土敘兩國合計已有超過2.1萬人不幸罹難。