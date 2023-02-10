228連假匝道封閉。(高公局提供)

228連假高承載管制。(高公局提供)

再過2周就是228連假，高速公路局表示，228連假期間「國5必然壅塞」，預估有6個時段車速將低於40公里，行車時間預估是平常的5至7倍，呼籲民眾利用公共運輸或改走替代道路。

高公局表示，東部是國內旅遊熱點，研判228連假期間，國5將湧現旅遊車流，因此將採取高乘載管制、匝道封閉及匝道儀控等措施；另由於國5持續採多項大客車優先通行措施，搭大客車預料可比自行開車節省30分鐘以上，建議民眾多搭公共運輸，或改走替代道路。

依高公局大數據資料研判，228連假期間國5有6個時段「必塞」，包括南向南港系統至頭城的連假前一日9至24時、連假首日5至16時、第2日6至15時，以及北向宜蘭至坪林路段的第2日11至24時、第3日10至24時及收假日9至20時，車速將低於每小時40公里，行車時間預估是平常的5至7倍（含排隊進入國5時間），呼籲民眾改駛替代道路，南向建議改走台9線或106乙，北向建議改駛台9線，以避開車潮。

若仍要走國5，相關管制措施包括連假首日0至12時、第2日5至12時國5石碇及坪林南向入口封閉，連假第3、4日14至21時國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城北向入口高乘載管制。

高公局呼籲，除避開上述尖峰時段及路段外，行車前請檢查車況，並利用高速公路1968App查詢即時路況，彈性調整行車時間與改道動線。做好行前規劃，避開尖峰日塞車時段，免去塞車之苦。