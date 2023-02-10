許多年長女性會遇到子宮脫垂的問題，常是因胯下多了一顆東西被嚇到，但一名年輕女子則是突然摸到胯下有顆像雞蛋的東西，伴隨著陰道常會異常出血的狀況，檢查發現，竟是一顆6公分的子宮肌瘤，醫師最後將該肌瘤整個摘除。

振興醫院婦產部醫師李偉浩在其個人臉書粉專上表示，該名女子因為摸到像是雞蛋的腫塊，雖不太會痛，但是陰道會有經常異常出血的狀況，於是女子去診所就診，沒想到竟是6公分大的子宮肌瘤掉到陰道，由於診所處理這種大的子宮頸肌瘤比較危險，於是便轉診到大醫院，由他處理。

李偉浩說明，子宮肌瘤可以長在子宮的任何位置，也可以長在子宮頸上，也有從子宮腔內掉出子宮到陰道的案例，這種肌瘤像是蘋果一樣，有個梗負責肌瘤的血液供應，血流非常豐富，所以首要先找到供應血流的梗，將它完全止血後，再把肌瘤摘掉，便能完成手術。

李偉浩並表示，其實子宮頸息肉發生的機率比肌瘤高出不少，民眾如果有反覆出血的情形，或是內診懷疑病變的狀況，建議手術切除，較為安全。

根據衛福部健保署，臨床上約4分之1女性發現有子宮肌瘤，可謂婦科最常見的疾病之一；所幸，子宮肌瘤多為良性腫瘤，絕大多數不會威脅生命。據文獻記載，子宮肌瘤轉變為惡性者，非常罕見，但病理檢查的子宮標本中，患子宮肌瘤者高達4分之3，亦即高達4分之3的子宮肌瘤可能伴隨有病理變化，因而子宮肌瘤的處理不可不慎。

子宮肌瘤多半並無明顯症狀，若有症狀，則以經血過量、疼痛、下腹脹、頻尿、性交疼痛、下背痛及生殖問題等較常見。這些問題雖非致命，但影響生活甚鉅。