高雄盧姓、紹姓男子平日擔任三七仔（皮條客）、馬伕（司機），且旗下小姐價格昂貴，1次要價1萬3000元；苓雅分局員警網巡時發現此非法性交易，於是由員警喬裝成客人，前往摩鐵與外送茶「安琪菈」會面，等到與安琪菈會面後，員警再「打槍」（取消交易）；待安琪菈坐上盧男、紹男的車上後，員警立刻上前逮人，高雄地院依圖利媒介性交罪各判2人徒刑3月。

判決指出，2022年9月30日苓雅分局員警巡網時，發現以「無料-霈」命名的LINE群組上，有多組外送茶資訊，於是員警假扮成客人，與暱稱「丁薇」的介紹人聯絡後，並與同仁前往約好的摩鐵展開埋伏。

當晚員警點了價格昂貴的搶手貨「安琪菈」，一次就要價1萬3000元，並約好晚間7點見面，待安琪菈性感現身後，員警假借「口味不符」的理由，打槍安琪菈，並給付安琪菈200元的打槍費後離開。

而摩鐵外埋伏的員警待盧男、紹男來接被打槍的安琪菈後，警方一擁而上，當場逮捕2人，扣得24個保險套、6個指險套、2支手機；在李女身上也搜出2個保險套和1瓶潤滑液。

高雄地院審理時，盧男與邵男坦承犯行，稱自己的職業只是三七仔與馬伕，且雖然該外送茶的要價不斐，但他們一人實際只能拿到500元的費用，其餘的費用都要交回給背後的「貝多芬美髮」，但2人也不知「貝多芬美髮」究竟是誰。

高雄地院依圖利媒介性交罪各判2人徒刑3月，可上訴。