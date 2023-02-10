中國與南韓在車用電池領域競爭激烈，根據南韓研調機構SNE Research最新數據，南韓前三大EV電池製造商LG能源解決方案、SK Innovation和三星SDI，這3家公司在全球電動汽車(EV)電池市占下滑，從2021年的30.2%下降到2022年的23.7%，反觀中國大廠廠寧德時代(CATL)則從33%上升到37%。中國電池廠商站穩龍頭地位，韓媒分析關鍵在於中國內需市場龐大，加上北京政府砸重金扶持業者，讓一度主宰市場的韓廠持續被超車。

根據Business Korea報導，2022年LG能源解決方案的市場占從19.7%下降到13.6%，SK On從5.7%下降到5.4%，三星SDI則從4.8%下降到4.7%，這3家市占加總來到23.7%。

韓電池廠在全球市場的占有率明顯被中國對手吃掉，報導指出，去年前10大電動汽車(EV)電池廠包括6家中國公司，這6家市占從48.2%上升到60.4%。龍頭寧德時代市占從33%上升到37%，其電池使用量從99 GWh增加到191.6 GWh，幾乎翻了一倍；比亞迪市占也從8.7%上升至約13.6%，而且電池使用量大幅成長167.1%至70.4GWh。

其他中國廠商方面，中創新航、國軒高科、欣旺達以及孚能科技分別位居第7至第10名，去年這幾家的電池使用量幾乎翻了一倍或三倍。

韓聯社分析指出，中國電池製造商市占率持續上升，韓廠連車尾燈都看不到，關鍵在於中國內需市場龐大，加上北京政府砸重金扶持業者，因此讓中國電池廠商站穩龍頭地位。