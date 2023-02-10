立法院今召開黨團協商，討論開議時間，外界也關注攸關普發現金的特別條例預計在何時通過，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，今天要協商開議日期，牽涉到條例何時通過以及總質詢何時開始，乃自於立法院委員會的召委選舉，這都是有相關。不過民眾黨團希望開議時間能提早至14日，柯建銘則嗆，「有差3天嗎？」不要為了標新立異而標新立異。

柯建銘指出，為了發放現金，大家希望越快越好，但很多程序都是要遵循，至於幾號開議，會經過朝野協商會談，過去立法院開議時間，大約都是20幾號，但這次大家希望快一點，就是下周五（17號），如果能開議，就是先處理條例，但處理前還要朝野協商，接下來21日就能總質詢。

柯建銘說明，23日行政院會能夠把預算通過送來立法院，3月3日行政院長來備詢，而這部分也與國民黨談過，他們認為17日或21日都好，而民眾黨則希望開議時間在14日，「有差3天嗎？」

柯建銘指出，上個會期延會至1月19日史無前例，大部分開議時間都是20幾號，17號已經最早，不要為了標新立異而標新立異，最重要是陳院長也很樂意快點接受立法院總質詢，讓施政方針能夠讓立法院了解，對於開議日期大家可以協商，能理性討論，不要堅持要怎樣就怎樣。