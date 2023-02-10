柳男等4人涉嫌妨害公務罪，遭依現行犯逮捕。（民眾提供）

台中市豐原區日前發生酒後鬧事事件，柳姓男子酗酒後坐在路中央與親友拉扯，警方欲控制現場時，遭柳男等4人推擠及叫囂，現場一片混亂有失控之虞，警對空鳴2槍示警，柳等4人遭依現行犯逮捕，3名關係人帶回偵訊，全案訊後依刑法妨害公務罪嫌移送法辦。

豐原警分局指出，頂街派出所員警8日凌晨3時許巡邏勤務時，聽聞豐原中正路10號前有大聲吼叫喧囂情事，主動前往了解，發現27歲柳姓男子及其親友共7人在場，柳男因酗酒坐在中正路中央，並與同行親友拉扯。

警方欲控制現場時，遭柳男、29歲柳男胞兄、28歲胞姊及24歲林姓友人等4人大聲叫囂，4人並以徒手推擠員警，施以強暴脅迫，顯有妨害公務情事，警方依警械使用條例第4條第1項第5款「警察人員之生命、身體、自由、裝備遭受強暴或脅迫，或有事實足認有受危害之虞時」，遂對空鳴2槍示警，控制現場秩序並維護警方與民眾安全，現場無任何人員受傷及財物損失。

警方當場將柳男等4人依妨害公務現行犯逮捕，在場關係人等3人均帶返所製作筆錄以釐清案情，全案偵訊後依妨害公務罪嫌移送法辦。

豐原分局長劉其賢表示，任何危害社會秩序脫序行為，警察絕對依法嚴懲，絕不寬貸，更不容許藉機滋事者向公權力挑戰，在此呼籲不法之徒，切莫心存僥倖，以身試法，警察必定依法究辦。

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