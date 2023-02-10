綠島觀光蓬勃發展，旺季期間遊客大增，台電台東區處預估每年用電成長年增率達2.5％，為因應用電增長，必須增加機組容量，台電斥資3.7億元汰換2部42年老舊機組，工程預定於2024年6月完工，預估可滿足未來5年用電需求。

台電公司表示汰換工程投資總額達3.7億元，原有2部機組共1000 kW，更新後容量達3000 kW，共增加2000kW，使綠島電廠全廠總裝置容量提昇至1萬3000 kW，工程預定於2024年6月完工，預估可滿足未來5年用電需求。

台電說明，程由中興電工機械股份公司承攬，採用發電機組設置有降低汙染排放防治設備，可大幅降低汙染排放，並增加降低噪音，減少機組運轉對環境影響。

台電指出，綠島電力並沒有與台灣本島併聯，且淡旺季用電量差距大，要維持全島電力穩定供應並不容易。台電公司長期以來致力於改善綠島地區供電穩定，曽推動地熱試驗探勘井計畫，因不具發電效益而中止，未來也會配合台東縣政府推動真綠島計畫開發太陽能發電，本次機組汰換工程對解決綠島夏季用電快速成長問題有立即效益，也歡迎各界提供意見回饋，以供台電公司工程執行的參考。