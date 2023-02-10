至於MSCI台灣指數成分股方面，此次成分股無新增刪除，指數成分股維持88檔，並有21檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多成分股為華新（1605），其權重為0.43%，調升0.01個百分點。權重調降最多的成分股為開發金（2883），權重為0.69%，調降0.01個百分點。
本次MSCI季度調整，以MSCI全球新興市場指數觀察，此次權重調升最多的中國大陸及泰國，權重各增加0.09及0.05個百分點；而本次權重調降最多的印度與印尼，權重各降低0.23及0.02個百分點，其餘國家權重變化不大。
MSCI季度調整出爐，台股在本次MSCI調整權重中，「MSCI全球新興市場指數」權重為13.97%維持不變，「MSCI亞洲除日本指數」權重由15.76%上調至15.79%，調升0.03個百分點，在「MSCI全球市場指數」權重為1.62%維持不變，最新權重將在3月1日開盤生效。
至於MSCI台灣指數成分股方面，此次成分股無新增刪除，指數成分股維持88檔，並有21檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多成分股為華新（1605），其權重為0.43%，調升0.01個百分點。權重調降最多的成分股為開發金（2883），權重為0.69%，調降0.01個百分點。
本次MSCI季度調整，以MSCI全球新興市場指數觀察，此次權重調升最多的中國大陸及泰國，權重各增加0.09及0.05個百分點；而本次權重調降最多的印度與印尼，權重各降低0.23及0.02個百分點，其餘國家權重變化不大。
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