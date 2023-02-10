至於MSCI台灣指數成分股方面，此次成分股無新增刪除，指數成分股維持88檔，並有21檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多成分股為華新（1605），其權重為0.43%，調升0.01個百分點。權重調降最多的成分股為開發金（2883），權重為0.69%，調降0.01個百分點。

本次MSCI季度調整，以MSCI全球新興市場指數觀察，此次權重調升最多的中國大陸及泰國，權重各增加0.09及0.05個百分點；而本次權重調降最多的印度與印尼，權重各降低0.23及0.02個百分點，其餘國家權重變化不大。