漢翔1月營收26.85億元，年增52.87％，主要國防業務進入密集交機，且新承接能源業務所致。漢翔國防營收包含高教機、鳳展計畫、F-16後勤維修中心、空軍及陸軍現有機型的維修等。漢翔去年交付8架高教機，2023年預計交付17架，至2025年邁入交機高峰期，每年交付量落在15～20架，高教機毛利率低於公司平均值，預計隨著組裝學習曲線拉升，將有望提升整體獲利性表現；而F-16後勤維修中心，落實維修在地化，目前已有超過百項零件可在地維修，持續帶來營收挹注。

波音2023年交機量將從2022年的375架回升至470～530架，航太供應鏈缺工、缺料問題今年明顯緩解，漢翔民用機、發動機訂單逐漸回籠，今年民用業務可望也有不錯成績，法人估計民用營收可望年增2成。

能源業務方面，漢翔台中廠區儲能案場前年第4季完成建置，5MW儲能系統已貢獻營收，沙南和沙北廠案場今年第1季投入營運；創能部分有台電和中油燃氣渦輪發電廠業務已於去年開始挹注營收，安裝業務預計今年完工。