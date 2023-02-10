愛迪達在去年10月重新檢視了與知名饒舌歌手Kanye West的合作關係，特別是雙方合作的高檔運動鞋品牌Yeezy。愛迪達指出，如果不銷售現有的Yeezy庫存產品，將使2023年的營收減少12億歐元，營業收入減少5億歐元。
愛迪達在聲明中說，公司將繼續檢視有關現有Yeezy庫存的未來選項，而最新的財測已經考慮到不銷售這些庫存的最不利影響。
愛迪達說，完全取消Yeezy庫存的銷售，將使營業利益減少5億歐元。同時公司在2023年的一次性成本，將再減少2億歐元獲利。
聲明中警告，最糟的影響是公司在2023年損失7億歐元獲利。
關於2022年表現，愛迪達在10月下調了全年預測，營收成長率為中間的個位數百分比；有鑑於中國和西方市場疲弱，以及退出俄羅斯的一次性費用，營益率將為4%。
但是愛迪達在周四指出，2022年營益率僅3%。
愛迪達將在3月8日公布完整業績報告。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。