愛迪達在去年10月重新檢視了與知名饒舌歌手Kanye West的合作關係，特別是雙方合作的高檔運動鞋品牌Yeezy。愛迪達指出，如果不銷售現有的Yeezy庫存產品，將使2023年的營收減少12億歐元，營業收入減少5億歐元。

愛迪達在聲明中說，公司將繼續檢視有關現有Yeezy庫存的未來選項，而最新的財測已經考慮到不銷售這些庫存的最不利影響。

愛迪達說，完全取消Yeezy庫存的銷售，將使營業利益減少5億歐元。同時公司在2023年的一次性成本，將再減少2億歐元獲利。

聲明中警告，最糟的影響是公司在2023年損失7億歐元獲利。

關於2022年表現，愛迪達在10月下調了全年預測，營收成長率為中間的個位數百分比；有鑑於中國和西方市場疲弱，以及退出俄羅斯的一次性費用，營益率將為4%。

但是愛迪達在周四指出，2022年營益率僅3%。

愛迪達將在3月8日公布完整業績報告。