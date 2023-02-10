近年新冠肺炎肆虐，陸續帶走了不少名人，最讓人震驚的例子之一就是日本知名諧星志村健2020年也因染病過世，享壽70歲。日媒今(10日)報導，志村健離開後留下價值約4億日幣（約9200萬台幣）的東京豪宅，和其他不動產，而東京豪宅被閒置至今，不僅遺物沒收拾，還吸引野貓進駐留下屎尿，讓鄰居相當困擾。

志村健逝世3年，他生前養過7隻狗，陪他走到生命盡頭的是黃金獵犬「CHIRO君」與柴犬「殿君」，兩隻狗狗知道主人過世後都改變很大，殿君發現主人不在回來後，甚至開始不吃不喝，不久後發現罹患血癌過世，而志村健的二哥也在2021年離世，生前曾表示最大遺憾就是沒有孩子的志村健，大批遺產如今只能交由大哥打點，但位於東京三鷹市的豪宅近日傳出成為荒涼空屋，衍生的問題給周遭住戶帶來麻煩。

據《週刊POST》報導，該處豪宅原本的粉色外牆因久未清理，如今又黑又髒，該豪宅還有庭院，如今拖鞋、衣架散落一地，傳聞房屋內部還漏水，且還有志村健過去得到的獎座、作品DVD和衣物等，也都沒有收拾，管家過去表示，志村健留下的遺物非常多，但因不確定哪些可以扔掉，為了尊重家屬只好全部都留著。

對此，志村健的大哥表示，不是不打算收拾，而是覺得這件事「不算緊急」，會找一天去把弟弟的遺物清理乾淨，而鄰居透露，過去愛狗的志村健常帶愛犬去散步，雖然跟鄰居不熟，但相當有禮貌，逢人都會打招呼，未料人過世後留下一片殘破景象，令人無奈說：「豪宅就這樣放著變成廢墟了，真的很可惜」。