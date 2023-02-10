香港特首中東行近尾聲。隨行的律政司副司長張國鈞在當地受訪形容成果豐富，希望有助加強與中東國家，特別是沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國的交流，讓對方知道香港在疫情後的最新情況。他說，行程期間拜訪多名政府官員或商界代表，發現對方對香港的認識比想像中多，期間無人問及《香港國安法》相關問題。

香港商業電台報導，張國鈞指出，雖然香港很多法律界人士，卻未必熟悉中東市場；但中東很多政府官員及商人，都頗清楚香港正在發生甚麼事，根本不需要特區政府提供基本資訊。「我們見過一位重要人物，對方說，你不用跟我說這些，我已經很清楚香港的好處；現在最重要是action(行動)，共同為對方創造機遇。」

張國鈞表示，今次中東之行最大的體會，是發現中東和中國人有「類近的基因(DNA)」，雙方同樣重視家庭，做生意亦講求誠信，屬於行動型，因此很容易與當地人建立關係。

至於中東地區的政商界人士，對香港的上市規則或《香港國安法》是否有憂慮，張國鈞回應，行程期間沒有人問他相關問題；較多人關注香港的仲裁調解業務，指當地人希望同香港加強合作，包括邀請香港的法律專業人士，到中東擔任仲裁員。