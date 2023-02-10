基隆市仁愛橋爲汰換600mm新舊管線聯絡施工，2月12日21時起至13日20 時分止共23小時部分地區將停水，自來水公司表示，本次停水影響1.8萬戶，水壓降低戶數則為4萬戶。

自來水公司提醒，​停水期間請慎防火警及請關閉抽水機電源以免損壞，並避免日常作息中使用的橡皮管浸入水中產生虹吸，馬達直接抽水易造成自來水管網負壓汙染，威脅附近用戶用水安全，停水前及剛恢復供水時，務必關閉馬達。

自來水公司說明，​若建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間，請將總表前制水閥關閉，以避免可能有負壓污染發生；​管線末端或高地區用戶剛恢復供水時，如因水壓較低致延遲送水，敬請見諒。此外，如果工程提早完成並提前供水，若工作發生困難，也可能延緩送水。

停水地區包含：

中正區： 海濱里、正濱里、中正里、中濱里、建國里、砂灣里、真砂里、正砂里、中砂里、入船里、正船里、中船里、港通里、義重里、正義里、信義里、德義里。

仁愛區： 林泉里、花崗里、虹橋里、水錦里、智仁里、和明里、忠勇里、玉田里、仁德里、博愛里、福仁里、誠仁里、吉仁里、育仁里、英仁里、龍門里、德厚里、曲水里、崇文里、文安里、兆連里、獅球里、書院里、朝棟里、光華里、明德里、同風里、文昌里、新店里。

信義區： 仁壽里、仁義里、義昭里、義幸里、義民里、義和里、智慧里、智誠里、禮儀里、禮東里、信綠里、東信里、東光里、東明里、東安里、孝忠里、孝深里。

中山區：新建里、安民里、安平里、中山里、民治里、中興里、仁正里、健民里、通化里、居仁里、通明里、和平里、仙洞里、太白里、西康里、西定里、西華里、西榮里。

安樂區：西川里、定國里、定邦里、慈仁里、安和里、樂一里。