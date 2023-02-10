Back to getting buckets in BK pic.twitter.com/y2aaTpkQNP — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) February 10, 2023

相隔兩年多時間重新穿上籃網球衣，丁維迪表現完全不輸自己的交易對象厄文！剛從獨行俠交易回到籃網的丁維迪，10日貢獻全隊最高25分，另有6助攻、5籃板、4抄截，帶領地主籃網116比105逆轉擊敗公牛，中止最近2連敗，目前籃網33勝22敗，排名仍居東區第5位置。

打完上半場，地主籃網僅以53比50領先，公牛卻靠拉文第3節獨拿14分，打完前3節，反以84比79超前，但在末節一開始，丁維迪就跟卡麥隆湯瑪斯聯手打出14比4開局，幫助籃網重新搶回領先優勢，更靠渡邊雄太連兩顆三分球擴大領先到兩位數。

反觀公牛末節進攻完全當機，尤其是前3節就攻下32分的拉文，竟在末節僅拿6分，丁維迪更在最後1分36秒投進三分外線，幫助籃網取得109比97的穩定領先優勢，接下來時間公牛只能用三分球嘗試追分，可惜卡麥隆湯瑪斯提供穩定罰球留住勝果。

前3場得分都破40的籃網菜鳥射手卡麥隆湯瑪斯，今天雖然投16中3，卻在罰球線上13罰全進，攻下全隊次高20分，喬哈里斯投進6顆三分球、包辦18分，渡邊雄太14分；公牛以拉文38分最高，武切維奇15分、17籃板，迪羅薩14分，懷特11分。