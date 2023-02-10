即將迎來情人節（2月14日），這時有許多情侶都會煩惱如何製造驚喜讓另一半開心，小孟老師在臉書上分享前4名星座在情人節當天性慾高漲，分別為射手座、牡羊座、雙子座、雙魚座，其中第一名適合與情人在戶外來場浪漫約會，感受大自然與身體結合，甚至還能增添情慾。

▍第四名：射手座

火星進入射手的夫妻宮，顯示單身者有一夜情的機會，已有另一半者，適合到異地旅遊或喝點酒放鬆，若想和另一半更盡興，建議可看激情電影，能夠勾起彼此的情愛靈魂，兩人必能一夜翻雲覆雨，甜蜜如往。

▍第三名：牡羊座

牡羊座受到婚神星入命宮，2月14日性能量高漲，適合在情人節與另一半奔放，如想恩愛可早點釋放能量，會較有足夠體力，建議可來點輕鬆音樂，來點挑逗，能在情人節開心甜蜜。

▍第二名：雙子座

2月14日火星加速進入雙子命宮，顯示當天可準備一些浪漫驚喜給另一半，讓對方享受不一樣的情人節，而火星能量也可刺激情慾，建議約會完可找私人場所盡情放飛自我，感受火星所帶來的強大情慾。

▍第一名：雙魚座

雙魚座受到金星落入，金星代表愛神顯示2月14日情人節當日適合與情人在戶外來場浪漫約會，感受大自然與身體結合還能增添情慾，如想激情一點，建議找個浪漫旅館點滿蠟燭必能更加催情，兩人必定一夜愛火燃燒不盡。