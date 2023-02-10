土耳其6日凌晨發生規模7.8強震，目前死亡人數超過2萬人，各國救援隊紛紛前往救援，台灣救援隊不落人後，第一時間組成130人兩梯次前往，並派出5隻搜救犬，不過其中一隻搜救犬Emma留在桃園，而牠嘴裡咬著「雞腿玩具」的照片，在網路瘋傳後挨批「觀感不佳」，對此，財經網紅胡采蘋忍不住反嗆網友：「你身為一個人類你救過誰」。

搜救犬Emma咬「雞腿玩具」待命的照片，近來在網路瘋傳，原本可愛模樣相當討喜，卻有網友指出「觀感不佳」，對此，領犬員解釋從早上8點出門訓練到下午6點，接獲可能支援的消息，因為塞車開了一個半小時返回隊上，下車後又面對近10個人的圍觀跟拍照，當下只想藉此幫牠解除壓力，未料卻造成外界觀感不佳，為此鄭重向所有人道歉，但也隨即強調：「如果你要我改，我不會改，因為牠的心情是我最重視的」。

胡采蘋看了此篇貼文後，隨即轉發在個人粉專，接著怒斥網友：「人家救援狗狗能救人，你身為一個人類你救過誰，人家救援狗狗就算吃真的雞腿，也比你鍵盤俠吃雞腿更有理由吧，天生萬物以養人，人卻變成鍵盤俠」，短短幾句話不難看出相當氣憤。

對此，網友紛紛留言：「專業的狗狗比躲鍵盤後說著酸言酸語的人有用多了」、「咬玩具是哪裡觀感不佳？我看不懂」、「這年頭狗都還有觀感問題，這也太難了吧」、「鍵盤俠救人是沒有，害人倒害不少」。