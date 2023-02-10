蔡英文總統今出席「國家資通安全研究院揭牌典禮」時指出，「資安就是國安」是她一直強調的戰略概念，面對國際上複雜多變的資安威脅，政府不斷努力，打造更高層級的國家資安聯防體系，因應境外勢力的複合式資安作戰。

蔡英文總統（左四）、行政院副院長鄭文燦（右四）以及數位發展部長唐鳳（左三）等人10日出席國家資通安全研究院揭牌典禮，並合影留念。（趙雙傑攝）

她強調，資安院是國家級資安行政法人，未來將全力推動前瞻資安科技的研發、應用及服務，並致力提升關鍵資訊系統，以及基礎設施的防護能力，盼為全民打造一個安全、安心及安穩的數位環境。

總統致詞時表示，今天大家共同見證「國家資通安全研究院」成立，這是一個重要的里程碑，將持續強化國家數位韌性，以及資安防護體系。

總統指出，去年8月成立專責的數位發展部，為推動國家整體的數位轉型，打下重要的基礎；今天成立的資安院，是國家級的資安行政法人，集結產學研各界最優秀的人才。接下來，資安院將全力推動前瞻資安科技的研發、應用及服務，並且致力提升關鍵資訊系統，以及基礎設施的防護能力。

總統說，政府的目標就是為全民打造一個安全、安心及安穩的數位環境。為了因應近來多起個資外洩的資安事件，中央執政團隊也在這週召開會議，邀集各部會討論資安保護機制的精進方式，並且由行政院鄭文燦副院長主責。

總統談到，關於數位訊息的防護，未來資安院也將負責應用技術的研發和推廣使用，並且推廣全民資安意識，協助公私部門能夠提升個人資料的防護。

總統說，為強化公部門的資安韌性，數位部從去年就開始推動「T-Road」系統，也就是政府跨部門間的資料傳輸，全程以機關憑證加密，不和外部連通，為資安提供更嚴密的保障。並要在此基礎上導入「零信任」驗證制度，核心概念就是「永不信任，持續驗證」，任何資料的近用，都要進行身分、設備、行為模式的三重驗證，防止資料的竊取和外洩。

總統表示，預計在今年底前，全面在T-Road系統當中，導入三重驗證的零信任機制；接下來，也預計在2年內，優先輔導擁有大量人民個資的A級機關，再繼續輔導B級機關和其他縣市，陸續導入。

有關民間資安的部分，總統指出，政府召開跨部會的個資保護執行聯繫會議，強化監督通報的機制，數位部也針對自身主管的電商業者，強力監督要求檢測、改善資安系統，政府也主動提供資源，一起協助電商業者強化資安。

總統也勉勵大家，資安就是持續精進的風險管理。面對無所不在的資安挑戰，要不斷強化因應的管理機制，打造良好的資安防護力，就是提升數位免疫力。