女星隋棠和老公Tony捲入「惡鄰」事件後至今已逾3日，繼千字文後，隋棠在IG上更新限時動態，不只其中文字疑向自己打氣，更首度「露面」，然而面容看起來有些憔悴，讓粉絲看了相當不捨。

隋棠8日在IG上以限時動態替自家品牌宣傳，其中，她看見品牌小卡上附有一段：「在世界變得一言難盡時，記得抬起頭，讓心中那片深藍色星光撫慰你，陪著你找到屬於自己的快樂與價值，然後再次自由地閃閃發亮，我們希望每一個你，都可以，在星空的美麗中看到自己。」的字句，有感而發地寫下：「送回自己這些話。」疑似在為自己打氣。

此外，隋棠也轉發了好友的IG動態，只見好友寫下：「我會支持我最好的朋友。」等字句，並曬出與她的合照，而隋棠也加上一排愛心符號轉發。然而，從照片中可見隋棠的神情似乎有些憔悴，笑容也未像身旁朋友那般明顯，感覺上心情或多或少受到此前風波的影響。

事實上，在「惡鄰」風波爆出不久，隋棠便在臉書上曬出千字聲明文對爭議事件一一做出回應，而該篇貼文截至目前已經累計41萬人按讚分享，留言數也逾2.6萬則。不少星友舉凡黃子佼、Lulu、唐綺陽都在底下留言支持。