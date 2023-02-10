翁姓女子3年前邀約幾內亞籍男子喝酒，坐計程車途中及到他家內，2次對他下藥，迷昏後強盜17萬1000元現金，並藏放在台北市信義區的百貨公司置物櫃中，最高法院駁回翁女上訴，依強盜罪處有期徒刑5年2月確定。

2020年9月5日晚上9點多，翁女透過臉書社群軟體與幾內亞籍被害人結識，相約於隔天凌晨1點見面飲酒，再於同日清晨5點許，搭乘計程車返回他租屋處，翁女因先前通訊過程得悉被害人擁有大筆現金，竟意圖強盜。

翁女搭車期間，先提供自己作為安眠藥使用之藥丸1顆供被害人服用，到被害人租屋處後，趁其如廁之際，再將另顆相同成分藥丸摻入被害人飲用之啤酒內，他昏睡後，翁女將將他現金新臺幣17萬1000元取走，到百貨公司租用置物櫃藏放。

台灣高等法院更一審認為，翁女雖坦承下藥及取走現金17萬1000元，惟否認強盜犯意，辯稱是擔心被害人對其不軌始下藥，但她供述陳前後矛盾，且依卷內資料顯示，她並非有不得已而不得不前往被害人租屋處之情形，加上她下藥及取走被害人現金，足認她有強盜犯意，將她判刑5年2月，她提上訴遭最高法院駁回確定。

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