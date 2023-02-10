室內戴口罩鬆綁，中央流行疫情指揮中心昨宣布，從2月20日開始，室內場所除了醫療機構與大眾運輸系統外，放寬戴口罩的規定。一名網友忍不住好奇，鬆綁了以後大家就敢不戴口罩嗎？引起熱烈討論，沒想到PTT上多數的鄉民仍表示會戴口罩。

指揮中心昨宣布第二階段口罩鬆綁政策，一名網友在PTT上好奇詢問，2月20日開始室內開放免戴口罩，除了大眾運輸系統和醫療場所以外，其他都開放可不戴口罩，但是台灣人民真的敢脫口罩嗎？

原PO也列出4個不同的選項，首先是當然敢不戴口罩，只要政府敢宣布鬆綁，當然就敢不戴口罩；第二個則是不敢不戴，擔心家裡面的小孩和長者，覺得還是戴著保險；弟三種則是隨便，如果手邊有口罩就戴一下，如果沒有就不戴；最後則是事不關己，因為平時大多都宅在家裡面沒有出門。

貼文引起討論，不少網友吐槽說，要不要戴口罩都隨便，沒啥好討論的，但令人意外的是，很多鄉民卻喊著會繼續戴，有些人說是戴習慣了，有些人則是疫情前會因為過敏而長期戴口罩，也有人還是很擔憂染疫，怕影響到身邊的人。「以前就很多人會戴」、「想戴就戴，忘記也沒差」、「原本就很常過敏，不管有沒有疫情都會戴口罩」、「疫情之前就會戴了，口罩又不是只有防疫功能」、「我戴習慣了！」