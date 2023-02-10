國民黨副主席夏立言訪中行，昨天會見國台辦主任宋濤，遭陸委會批評矮化主權。國民黨政策會執行長曾銘宗上午表示，夏昨天談話重點，是希望能夠強化兩岸溝通，有溝通才有共識，才能讓兩岸關係良性發展，尊重陸委會相關發言。
曾銘宗也批評，民進黨不要自己做不到，就抹紅國民黨，尤其企業界已經在要求海基會應該恢復、強化服務台商的功能。
曾銘宗說，夏立言是冒著被民進黨抹紅風險，代表國民黨的立場，去替台商、台商與台灣農漁民反映當前面臨的困難，希望加強溝通，維持兩岸的和平穩定發展，相信夏的付出全民會看得到。
國民黨文傳會主委洪孟楷也認為，兩岸之間，對話總比對抗好，交流總比交惡好，這是台灣人民共同的期待，也希望能為台灣找出一條路；夏立言此次訪陸，已達到與對岸和平、理性、平等、有尊嚴對話的效果，相信台灣人民有智慧辨識。
洪孟楷說，國民黨會堅守中華民國的立場，為台灣人民找出正確的出路。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。