針對陸委會抨擊國民黨副主席夏立言和中國國台辦主任宋濤會面是矮化台灣主權，國民黨立法院黨團總召曾銘宗10日表示，夏此行重點在強化兩岸溝通，有溝通和共識，才能讓兩岸關係良性發展，「民進黨自己做不到、不要抹紅國民黨」。（姚志平攝）

國民黨副主席夏立言訪中行，昨天會見國台辦主任宋濤，遭陸委會批評矮化主權。國民黨政策會執行長曾銘宗上午表示，夏昨天談話重點，是希望能夠強化兩岸溝通，有溝通才有共識，才能讓兩岸關係良性發展，尊重陸委會相關發言。

曾銘宗也批評，民進黨不要自己做不到，就抹紅國民黨，尤其企業界已經在要求海基會應該恢復、強化服務台商的功能。

曾銘宗說，夏立言是冒著被民進黨抹紅風險，代表國民黨的立場，去替台商、台商與台灣農漁民反映當前面臨的困難，希望加強溝通，維持兩岸的和平穩定發展，相信夏的付出全民會看得到。

國民黨文傳會主委洪孟楷也認為，兩岸之間，對話總比對抗好，交流總比交惡好，這是台灣人民共同的期待，也希望能為台灣找出一條路；夏立言此次訪陸，已達到與對岸和平、理性、平等、有尊嚴對話的效果，相信台灣人民有智慧辨識。

洪孟楷說，國民黨會堅守中華民國的立場，為台灣人民找出正確的出路。