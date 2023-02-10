教育部體育署長懸缺527天，外傳將由國立體育大學管理學院院長、足球協會祕書長鄭世忠出任，行政院發言人陳宗彥10日證實，今日上午行政院長陳建仁、教育部長潘文忠會面已和鄭世忠會面，充分討論後確定此人事案，而鄭世忠也成為史上最年輕的國內體壇龍頭。

前體育署長張少熙因2021年東京奧運「商務艙風波」請辭下台，後由教育部常務次長林騰蛟代理至今，潘文忠日前表示體育署長人事2月會定案，如今總算塵埃落定。

陳宗彥稍早在政院宣布，新內閣改組過程中，社會各界期盼體育署長人選，感謝林騰蛟代理期間身兼兩職，積極推動體育事務；今年有幾個重大賽事，如三月份的世界棒球經典賽，到七月底的成都亞運，九月底的杭州亞運都受國人期盼，因此署長人選一定要慎選，陳建仁也對體育事務很重視，期望借重鄭世忠專業提升體育界各項事務。

潘文忠說，鄭世忠具備行政歷練、專業素養及體育組織推動的實務經驗，是作為體育署長極其重要且難得的經驗，他大讚鄭是年輕學者、運動人，對自身專業有熱誠，更對整個台灣體育發展有使命感，是此階段最適合的人選，陳建仁在了解背景和確認意願後正式核定鄭世忠出任，體大也支持借將並在辦理借調程序，預計3月1日前接任。

教育部表示，鄭世忠為英國諾丁漢大學醫學與健康科學院外科醫學系骨科與創傷外科部運動醫學中心博士，現職為國立體育大學競技與教練科學研究所教授兼管理學院院長，行政經歷豐富，在校歷任總務長、競技與教練科學研究所所長、研發處國際事務中心主任等職。

教育部說，鄭世忠積極參與體育事務，於體壇深耕多年，也是現任亞洲教練科學會執行委員、中華民國足球協會祕書長、中華民國田徑協會副祕書長、中華民國運動教練學會副理事長等職，曾任中華奧林匹克委員會副祕書長、中華民國運動教練學會祕書長、亞洲教練科學會祕書長等職，擁有豐富國際體育事務經驗。