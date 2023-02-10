自從2021年東京奧運結束後，張少熙帶著史上最佳奧運成績辭掉體育署署長以後，由教育部次長林騰蛟暫代署長一職，至今懸缺超過1年半，今日行政院宣布由國體大管理學院院長鄭世忠接任體育署署長，而現年47歲的鄭世忠也成為國內史上最年輕體壇掌門人，接下來最大任務就是成都世大運、杭州亞運以及明年巴黎奧運。

畢業於英國諾丁漢大學的鄭世忠，擁有醫學與健康科院外科醫學系骨科、創傷外科部運動醫學中心博士頭銜，學成歸國後在國內體壇人士引介下進入體育領域，一開始擔任中華田協副秘書長，負責國際事務，隨後任教於國立體大，先任擔任教練所所長、總務長和管理學院院長，並且兼任國際奧會副秘書長，去年11月前桃園市長、副行政院長鄭文燦當選足協理事長後，鄭世忠獲得拔擢擔任協會秘書長，學經歷相當完整。

鄭世忠在任職中華田協副秘書長職務時多次協助協會開拓國際事務，獲得世界田總與亞洲田總高層賞識，擔任亞洲田總醫療委員，4年前亞洲田總主席達賴曾邀請他接掌秘書長要職，但因為國內學務而忍痛放棄。此外鄭世忠與田協秘書長王景成聯手將新北市萬金石馬拉松推升至金標賽事、台北馬拉松為銅標賽事，成為台灣足以和世界各國媲美的國際重要年度賽事。

鄭世忠憑藉著傲人的學經歷，過去多年來在台北市、新北市、桃園市與高雄市四大六都直轄市都建立起良好關係，副行政院長鄭文燦曾稱讚他「是擁有多方面才華的體育人，雖非選手出身但有熱情，希望能借重他豐富的國際賽事經驗協助協會走向世界舞台。」

王景成表示，鄭世忠不僅年輕有為，而且還有弘遠的國際觀，待人處事處處圓融，協調能力更是絕佳，未來肯定能帶領體育署走出新視野。

鄭文燦入閣擔任行政院副院長，懸缺已久的體育署署長人選終於畫下句點，然而新任署長鄭世忠的重擔也才正要開始，眼前首重任務就是7月的成都世大運，接著是9月杭州亞運，更長遠的是2024巴黎奧運。此外，國內專屬體育場館太少，比如室內田徑跑道、體操館等都是新科署長必須好好推動的任務，畢竟陸(田徑)、海(游泳)、空(體操)三大運動龍頭如果沒有完善的場館設施，就不會有優秀的選手，而且目前台灣已有李智凱、唐嘉鴻等如此出色的體操選手，倘若沒有一座真正專屬的體操館就未免太難堪了。